Солист американской группы Maroon 5 Адам Левин и его жена, модель Бехати Принслу в третий раз стали родителями.

Сами супруги пополнения в семье еще не подтвердили, однако об этом сообщает близкий к ним источник. Пол ребенка также неизвестен.

Отметим, во время третей беременности Бехати, о которой стало известно в сентябре, в их семье разразился настоящий скандал.

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Стало известно, что Адам Левин изменял Принслу. В центре скандала музыкант оказался после того, как Instagram-модель Самнер Стро заявила о романе с ним.

Более того, Левин якобы писал ей с просьбой назвать своего следующего ребенка в ее честь.

Измену он признал.

Адам и Бехати начали встречаться в 2012 году, в 2014 они поженились. Супруги воспитывают двух дочерей — Джио Грейс и Дасти Роуз.