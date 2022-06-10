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Мені потрібна була принцеса: Ребел Вілсон здійснила камінг-аут

10 Червня 2022, 12:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ребел Вілсон
Джерело: Getty Images

Популярна австралійська акторка Ребел Вілсон здійснила камінг-аут. Зірка фільму Шахрайки замість принца знайшла собі принцесу.

В Instagram Ребел оприлюднила фото, під яким заявила, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У кадрі вона обіймається з обраницею, модельєром Рамоною Агрумі.

– Я думала, що шукаю діснеївського принца. Але, схоже, мені справді була потрібна принцеса, – підписала кадр Вілсон.

До підпису зірка додала емодзі у вигляді червоних сердець та веселки, яка є символом ЛГТБ.

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Фанати Ребел радіють за неї, про що написали в коментарях.

  • Така рада за вас обох!
  • Вітаю!
  • Як це мило!
  • Немає нічого кращого, ніж знайти щастя.
  • Бережи свою принцесу!
  • Люблю і бажаю вам усього щастя, яке принесе вам цей розділ життя!
  • Чудова новина! – Пишуть у коментарях Вілсон.

Раніше Ребел перебувала у відносинах із мільярдером Джейкобом Бушем. У 2020 році вони вперше побачили світ разом, проте через рік оголосили про розрив.

Варто зазначити, що знаменитість за короткий період схудла на 35 кілограмів.

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Теги
актриса ЛГБТ
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