Популярна австралійська акторка Ребел Вілсон здійснила камінг-аут. Зірка фільму Шахрайки замість принца знайшла собі принцесу.

В Instagram Ребел оприлюднила фото, під яким заявила, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У кадрі вона обіймається з обраницею, модельєром Рамоною Агрумі.

– Я думала, що шукаю діснеївського принца. Але, схоже, мені справді була потрібна принцеса, – підписала кадр Вілсон.

До підпису зірка додала емодзі у вигляді червоних сердець та веселки, яка є символом ЛГТБ.

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Фанати Ребел радіють за неї, про що написали в коментарях.

Така рада за вас обох!

Вітаю!

Як це мило!

Немає нічого кращого, ніж знайти щастя.

Бережи свою принцесу!

Люблю і бажаю вам усього щастя, яке принесе вам цей розділ життя!

Чудова новина! – Пишуть у коментарях Вілсон.

Раніше Ребел перебувала у відносинах із мільярдером Джейкобом Бушем. У 2020 році вони вперше побачили світ разом, проте через рік оголосили про розрив.

Варто зазначити, що знаменитість за короткий період схудла на 35 кілограмів.