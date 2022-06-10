Популярна австралійська акторка Ребел Вілсон здійснила камінг-аут. Зірка фільму Шахрайки замість принца знайшла собі принцесу.
В Instagram Ребел оприлюднила фото, під яким заявила, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У кадрі вона обіймається з обраницею, модельєром Рамоною Агрумі.
– Я думала, що шукаю діснеївського принца. Але, схоже, мені справді була потрібна принцеса, – підписала кадр Вілсон.
До підпису зірка додала емодзі у вигляді червоних сердець та веселки, яка є символом ЛГТБ.
Фанати Ребел радіють за неї, про що написали в коментарях.
- Така рада за вас обох!
- Вітаю!
- Як це мило!
- Немає нічого кращого, ніж знайти щастя.
- Бережи свою принцесу!
- Люблю і бажаю вам усього щастя, яке принесе вам цей розділ життя!
- Чудова новина! – Пишуть у коментарях Вілсон.
Раніше Ребел перебувала у відносинах із мільярдером Джейкобом Бушем. У 2020 році вони вперше побачили світ разом, проте через рік оголосили про розрив.
Варто зазначити, що знаменитість за короткий період схудла на 35 кілограмів.