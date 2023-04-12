Український продюсер Юрій Фальоса, будинок якого знищили російські окупанти, виїхав до Росії.

За словами його ексдружини Маші Гойї, до країни-агресора продюсер перебрався практично на початку повномасштабної війни. Попри це вони спілкуються, оскільки вчинок колишнього коханого Маша не засуджує.

– Так, я з ним спілкувалася, буквально два тижні тому. Він зараз у РФ, у Йошкар-Олі. Ви знаєте всі, що зруйнували його дім. Він змушений був залишити Київ і поїхати до мами. І він каже: – Машо, ти знаєш, я дуже сумую за мамою. Такий зараз час, коли рідні – це найголовніше для кожного з нас, – зазначила Гойя.

Додає, вона його розуміє і вважає, що він зробив правильний вибір.

Нагадаємо, у березні 2022 року російські агресори зруйнували будинок Юрія Фальоси. Про це тоді розповів сам продюсер, показавши фото у Facebook. Постраждав тоді і його офіс.

Наразі соцмережі Фальоса не веде, а його акаунт у Facebook зник.