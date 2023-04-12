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После того, как российские оккупанты разрушили его дом: Юрий Фалеса сбежал в РФ

12 апреля 2023, 10:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Юрій Фальоса

Украинский продюсер Юрий Фалеса, дом которого уничтожили российские оккупанты, уехал в Россию.

По словам его экс-супруги Маши Гойи, в страну-агрессор продюсер перебрался практически в начале полномасштабной войны. Несмотря на это, общение они поддерживают, поскольку поступок бывшего возлюбленного Маша не осуждает.

— Да, я с ним общалась буквально две недели назад. Он сейчас в РФ, в Йошкар-Оле. Вы знаете все, что разрушили его дом. Он вынужден был покинуть Киев и отправиться к маме. И он говорит: — Маша, ты знаешь, я очень скучаю по маме. Такое сейчас время, когда родные — это самое главное у каждого из нас, — отметила Гойя.

Добавляет, она его понимает и считает, что он сделал правильный выбор.

Напомним, в марте 2022 года российские агрессоры разрушили дом Юрия Фалесы. Об этом тогда рассказал сам продюсер, показав фото в Facebook. Пострадал тогда и его офис.

Сейчас соцсети Фалеса не ведет, а его аккаунт в Facebook исчез.

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Источник
ЖВЛ
Теги
Юрий Фалеса
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