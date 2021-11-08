Американський реп-виконавець Каньє Вест зустрічається з 22-річною моделлю Вінетрією. Пара разом відвідала баскетбольний матч Donda Academy в Міннеаполісі, де їх сфотографували.

Вони не приховували своїх стосунків і весело проводили час. Інформацію про роман також підтвердив близький друг музиканта.

Крім цього, 44-річного Веста і Вінетрію помітили разом під час запису інтерв’ю артиста для підкаста Drink Champs і на недільній службі в кінці жовтня. Сам репер поки не коментував чутки про новий роман.

Про обраницю Веста поки мало що відомо. Instagram вона веде неактивно, проте у соціальній мережі має майже 400 тис. підписників.

Нагадаємо, що з 2014 року Каньє Вест перебував у шлюбі із зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. У 2020 році пара розірвала свої стосунки через непримиренні розбіжності.

Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Але Кім Кардаш’ян, яка стала ініціатором розлучення, також не страждає від самотності. Зірку запідозрили у романі з 27-річним коміком Пітом Девідсоном.

Пара разом відсвяткувала Геловін в парку розваг Knott’s Berry Farm, що в Каліфорнії. У мережі з’явилися спільні знімки Кардаш’ян та Девідсона, на яких вони тримаються за руки, катаючись на американських гірках.