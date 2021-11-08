Американский рэп-исполнитель Канье Вест встречается с 22-летней моделью Винетрией. Пара вместе посетила баскетбольный матч Donda Academy в Миннеаполисе, где их сфотографировали.

Они не скрывали своих отношений и весело проводили время. Информацию о романе также подтвердил близкий друг музыканта.

Кроме этого, 44-летнего Веста и Винетрию заметили вместе во время записи интервью артиста для подкаста Drink Champs и на воскресной службе в конце октября. Сам репер пока не комментировал слухи о новом романе.

Об избраннице Веста пока мало что известно. Instagram она ведет неактивно, однако в социальной сети имеет почти 400 тыс. подписчиков.

Напомним, что с 2014 года Канье Уэст состоял в браке со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. В 2020 году пара разорвала свои отношения из-за непримиримых разногласий.

Звездные экс-супруги воспитывают четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

Но Ким Кардашьян, ставшая инициатором развода, не страдает от одиночества. Звезду заподозрили в романе с 27-летним комиком Питом Дэвидсоном.

Пара вместе отпраздновала Хэллоуин в парке развлечений Knott’s Berry Farm в Калифорнии. В сети появились общие снимки Кардашьян и Дэвидсона, на которых они держатся за руки, катаясь на американских горках.