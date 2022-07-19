Канадська супермодель Лінда Євангеліста повернулася в модельну індустрію після невдалих пластичних операцій.

Вона знялася для модного дому Fendi. На знімку Лінда в сонцезахисних окулярах, кількох кепках та з двома сумочками від бренду.

Ба більше, супермодель 90-х поділилася новиною – у вересні вона з’явиться на спеціальному показі мод Fendi, присвяченому 25-річчю культової сумки Fendi Baguette.

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Протягом 90-х років Євангеліста була однією з найпопулярніших моделей в індустрії, позуючи для численних відомих журналів, таких як Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle та Marie Claire. Також вона демонструвала речі на показах для великих брендів, зокрема Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani тощо.

Перестала працювати Лінда в 2016 році. Тоді вона практично перестала з’являтися на публіці і вела затворницьке життя. У лютому 2021 року Євангеліста зізналася, що стала жертвою невдалої пластики.

Її зовнішність постраждала після проведення Coolsculpting – процедури, яка може замінити хірургічну ліпосакцію. Жирові клітини Лінди не зменшилися, як мали, а збільшилися. У неї розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія.