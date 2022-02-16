Я не можу так жити: Євангеліста вперше показала наслідки невдалої б’юті-процедури

Відома модель Лінда Євангеліста вперше показала наслідки невдалої б’юті-процедури CoolSculpting, яка дозволяє позбавитись локальних жирових відкладень за допомогою впливу низьких температур.

Фото Лінди можна побачити у матеріалі видання People.

– Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюсь зіткнутися з кимось, кого знаю. Я більше не можу так жити, ховаючись та соромлячись. Я просто не можу більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу висловитися, – заявила Лінда.

У вересні 2021 року Євангеліста звернулася до суду з позовом проти материнської компанії CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc.. Модель вимагає відшкодувати їй збитки в розмірі $50 млн. Вона стверджує, що не могла працювати після проходження семи сеансів CoolSculpting у кабінеті дерматолога із серпня 2015 року до лютого 2016 року.

Спочатку вона почала помічати опуклості на підборідді, стегнах та в області грудей та пахв. Ті області, які вона хотіла зменшити, раптово збільшилися, а потім й оніміли.

– Я намагалася виправити це сама, думаючи, що щось роблю не так. Я дійшла до того, що взагалі не їла. Я думала, що божеволію, – поділилася Лінда.

В результаті їй поставили діагноз парадоксальна жирова гіперплазія і сказали, що жодні дієти та вправи ніколи не виправлять ситуацію.

– Я не дивлюся у дзеркало. Зображення не схоже на мене, – заявила модель.

Після цього Лінда пройшла дві ліпосакції власним коштом. Клініка пропонувала сплатити моделі першу процедуру, але якщо вона підпише угоду про конфіденційність. Євангеліста відмовила їм.

– Я сподіваюся, що зможу позбавитися частини сорому і допомогти іншим людям, які знаходяться в такій самій ситуації, як і я. Це моя ціль. Я більше не збираюся ховатись, зазначила Лінда.