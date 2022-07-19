Канадская супермодель Линда Евангелиста вернулась в модельную индустрию после неудачных пластических операций.

Она снялась для модного дома Fendi. На снимке Линда в солнцезащитных очках, нескольких кепках и с двумя сумочками от бренда.

Более того, супермодель 90-х поделилась новостью — в сентября она появится на специальном показе мод Fendi, посвященном 25-летию культовой сумки Fendi Baguette.

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На протяжении 90-х годов Евангелиста была одной из крупнейших моделей в индустрии, позируя для многочисленных известных журналов, таких как Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle и Marie Claire. Также она демонстрировала вещи на показах для крупных брендов, включая Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и многие другие.

Перестала работать Линда в 2016 году. Тогда она практически перестала появляться на публике и вела затворническую жизнь. В феврале 2021 года Евангелиста призналась, что стала жертвой неудачной пластики.

Ее внешность пострадала после проведения Coolsculpting — процедуры, которая может заменить хирургическую липосакцию. Жировые клетки Линды не уменьшились, как должны были, а увеличились. У нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия.