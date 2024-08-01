Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу очищає свій дух після інциденту з діареєю в її приятеля Дерека Бласберга – казус трапився в її будинку. Зірка сподівається, що стояння під дощем допоможе відвести її життя від біди.

Гвінет Пелтроу очищає свій дух під дощем

Так, в Instagram актриса опублікувала відео, де вона стоїть під дощем у купальнику на газоні свого будинку в Гемптоні.

– Дозволяю цьому дощу змити з мене людей і речі, які мені більше не підходять. Настав час для очищення, оскільки вступаю в 9-й рік завершення, – написала Гвінет.

Не секрет, що акторка опікується не лише своїм фізичним здоров’ям, а й цікавиться різними духовними практиками. В астрології дев’ятий рік асоціюється з духовним зростанням і новими починаннями.

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Очищення під дощем відбулося після інциденту з діареєю її приятеля, журналіста Дерека Бласберга. Після казусу знайомий акторки втік з її будинку, але сама Пелтроу нехай і була здивована ситуацією, але й посміялася над нею. Судячи з реакції зірки, це точно не стане причиною кінця їхньої дружби, але поки що вони не підтримують зв’язок – потрібен час, щоб про ситуацію забули.

Деякі рішення актриси можуть збити з пантелику – наприклад, у жовтні 2023 року стало відомо, що Пелтроу підпирає Оскаром двері в саду. Зірка пожартувала, що статуетка відмінно справляється зі своїм завданням.