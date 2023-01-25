Холостяк 12 Алекс Топольський

12 сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк на СТБ закінчився кілька тижнів тому. У фіналі проєкту Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. За правилами проєкту, навіть після зйомки реаліті ексхолостяк та його обраниця не мали права розповідати, чи залишились вони разом. Аж поки в ефір не вийдуть всі випуски, а також фінальне пост-шоу. Нині ж відомо, що пара таки розлучилася.

Ми поспілкувалися з Алексом Топольським та дізналися, як розвивалися його стосунки з Катею після проєкту, чому не склалося та чи досі Алекс у статусі холостяка.

– Алексе, чому, на вашу думку, не склалися стосунки з Катею?

Зараз дивляться

– Я вже наголошував про це, але скажу ще раз – у деяких моментах у мене було відчуття, що ініціатива очікувалась тільки від мене. Назустріч мені — жодних кроків. Я прихильник того, аби обоє людей були зацікавлені у цих стосунках, і на жаль, не відчував віддачі від Каті. Так довго тривати не могло і настав момент, коли я зрозумів, що ліпше розійтися зараз, ніж потім жалкувати. Тому я ініціював розмову.

– Чи не шкодували про свій вибір у фіналі?

– Ні. Майже ніколи ні про що не шкодую, і цей вибір не є винятком. Ніхто не знає, як би в нас із Сашею склались стосунки.

– Чи важко було визначитися з вибором?

– До обох дівчат у мене були абсолютно різні почуття, але я мав бажання створити сім’ю. Тож на той момент мені здавалося, що Катя більше готова до серйозних стосунків.

– Що зіграло основну роль в ухваленні рішення?

– У мене було вдосталь романів у цьому житті, і заходячи в проєкт, я був налаштований зустріти дівчину, з якою захочу створити сім’ю. Я впевнений, що з Сашею були б пристрасні, але короткострокові стосунки. Але ж я не цього шукав. Тому, керуючись розумом і серцем, обрав Катю.

– Чи спілкуєтесь із Сашею Мудрою після проєкту? А з іншими учасницями?

– З Сашею не спілкуємося. У хороших стосунках ми з Вікою. Вона впевнена у собі, яскрава, харизматична і багатогранна особистість. У неї є чому повчитися.

– Якою для вас є ідеальна жінка?

– Ідеал – це ілюзія, намальована картинка в голові. Усі намагання знайти людину, яка буде з тієї картинки – марні. Однак можу перерахувати кілька пунктів, які для мене є важливими. По-перше, внутрішня енергія. Жінка має любити себе і цінувати. Але це не значить бути егоїсткою.

Мені хотілося б, щоб вона була легкою на підйом та авантюрною. Важливо, щоб у кожного лишався свій особистий простір. Не люблю, коли мене намагаються контролювати або керувати мною, і собі не дозволяю подібного щодо жінки, тому що це просто буде дорога в нікуди.

Також важливо, щоб ми були на одній хвилі, мали схоже почуття гумору і не було жодних ігор або маніпуляцій у стосунках.

– Якими для вас є ідеальні стосунки?

– Стосунки мають базуватися на довірі. Ніякої токсичності. Ми маємо заряджатись одне від одного. Підживлювати одне одного. Легкість – також важливий елемент, і нам завжди має бути про що поговорити та пожартувати. Я люблю поговорити, тому якщо розмову не підтримують, стає дуже сумно і я втрачаю інтерес.

І жодного негативу – це також важливий момент у стосунках.

– Що було найскладніше на проєкті?

– Прощатися з дівчатами, розуміючи, що це може їх ранити. А ще – відсутність сну.

– Яке побачення на проєкті найбільше запам’яталося?

– Це тематичне побачення із Сашею – 4 сезони. Дуже насичений та сповнений сильних емоцій день. Саме тоді ми з нею дуже зблизилися.

– Чи змінилася думка про когось із дівчат, коли побачили проєкт на екрані? Можливо, хтось розкрився по-новому?

– Було цікаво спостерігати за Вікою. Я все ж таки трохи шкодую, що попрощався з нею зарано. Вона створювала класний настрій. Це як на Новий рік – чекаєш сніг для настрою, але знаєш точно, що він не випаде, тому що живеш у Зімбабве. Було дивно не побачити у Каті жодних емоцій впродовж спілкування з дівчатами під час проживання у домі. Інколи такою Катя була і зі мною.

– Чи пішли б ще раз на подібне реаліті, якби була можливість? Чи на Холостячку (де навпаки чоловіки борються за серце жінки)?

– Вважаю, що такий шанс – зустріти свою половинку саме в телевізійному реаліті – дається один раз. І я його вже використав.

– Чим ви нині займаєтесь?

– Зараз займаюся все тим же – нерухомістю. Продовжую розвивати бізнес на Балі, у доповнення мережі у Лос-Анджелесі. Також останні два місяці активно працюю над дуже масштабним проєктом у сфері інноваційного онлайн-маркетингу з декількома західними партнерами. Цей проєкт ми презентуємо дуже скоро для України. Він однозначно допоможе тисячам людей заробляти дуже хороші гроші у нинішніх умовах та однозначно підтримає економіку країни та ЗСУ. Однак про нього ви дізнаєтеся трішки згодом.

– Чи вільне ваше серце?

– Я не втрачаю надії зустріти свою рідну душу. Мрію про міцну родину та двох дітей. Усім дівчатам, з якими познайомився в проєкті, і собі бажаю справжнього та безмежного кохання.