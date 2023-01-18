Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський спробував пожартувати, що фіналістка проєкту Олександра Мудра нацькувала на нього собак Балі, оскільки він зачепив її его.

Також він попросив, щоб та не чіпала переможницю Холостяка 12 Катерину Лозовицьку.

Так, в Instagram-stories він сказав, що на нього напали скажені собаки і роздерли ногу, проте під зграєю він мав на увазі одного маленького песика, який просто з ним грався.

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– Сашо, я все розумію. Образилася, оскільки зачепив твоє его та статус безробітної тепер складно підтримувати, але всьому є межа. Активувати свої балійські зв’язки, щоб зі мною так жорстоко розібратися – це вже перебір, – пожартував Топольський.

Далі він показав скрін із Instagram-stories Мудрою, де та відповіла на запитання – Яка у неї була реакція, коли Алекс сказав, що відпускає її?

У відповідь на це Саша оприлюднила фото біля корови, написавши “Не ту обрав”.