Холостяк 12 Алекс Топольський

12 сезон романтического реалити-шоу Холостяк на СТБ закончился несколько недель назад. В финале проекта Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую. По правилам проекта, даже после съемки реалити экс-холостяк и его избранница не имели права рассказывать, остались ли они вместе. Пока не выйдут в эфир все выпуски, а также финальное пост-шоу. Теперь же известно, что пара таки рассталась.

Мы пообщались с Алексом Топольским и узнали, как развивались его отношения с Катей после проекта, почему не сложилось и до сих пор ли Алекс в статусе холостяка.

– Алекс, почему, по вашему мнению, не сложились отношения с Катей?

Сейчас смотрят

– Я уже отмечал это, но скажу еще раз – в некоторых моментах у меня было ощущение, что инициатива ожидалась только от меня. Навстречу мне никаких шагов. Я сторонник того, чтобы оба человека были заинтересованы в этих отношениях, и к сожалению, не чувствовал отдачи от Кати. Так долго продолжаться не могло и настал момент, когда я понял, что лучше разойтись сейчас, чем потом сожалеть. Поэтому я инициировал разговор.

– Не жалели ли о своем выборе в финале?

– Нет. Почти никогда ни о чем не жалею, и этот выбор не исключение. Никто не знает, как бы у нас с Сашей сложились отношения.

– Трудно было определиться с выбором?

– К обеим девушкам у меня были совершенно разные чувства, но у меня было желание создать семью. На тот момент мне казалось, что Катя больше готова к серьезным отношениям.

– Что сыграло основную роль в принятии решения?

– У меня было достаточно романов в этой жизни, и заходя в проект, я был настроен встретить девушку, с которой захочу создать семью. Я уверен, что с Сашей были бы страстные, но краткосрочные отношения. Но я не искал этого. Поэтому, руководствуясь разумом и сердцем, выбрал Катю.

– Общаетесь ли с Сашей Мудрой после проекта? А с другими участницами?

– С Сашей не общаемся. В хороших отношениях мы с Викой. Она уверена в себе, яркая, харизматичная и многогранная личность. У нее есть чему поучиться.

– Какая для вас идеальная женщина?

– Идеал – это иллюзия, нарисованная картинка в голове. Все попытки найти человека, который будет с этой картинки – бесполезны. Однако могу перечислить несколько пунктов, которые для меня важны. Во-первых, внутренняя энергия. Женщина должна любить себя и дорожить. Но это не значит быть эгоисткой. Мне бы хотелось, чтобы она была легкой на подъем и авантюрной. Важно, чтобы у каждого оставалось свое личное пространство. Не люблю, когда меня пытаются контролировать или управлять мной, и себе не разрешаю подобного по отношению к женщине, потому что это просто будет дорога в никуда. Также важно, чтобы мы были на одной волне, имели схожее чувство юмора, и не было никаких игр или манипуляций в отношениях.

– Какие для вас идеальные отношения?

– Отношения должны основываться на доверии. Никакой токсичности. Мы должны заряжаться друг от друга. Питать друг друга. Легкость – также важный элемент, и нам всегда должно быть о чем поговорить и пошутить. Я люблю поговорить, поэтому если разговор не поддерживают, становится очень грустно и я теряю интерес. И никакого негатива – это тоже важный момент в отношениях.

– Что было самое сложное на проекте?

– Прощаться с девушками, понимая, что это может их ранить. А еще – отсутствие сна.

– Какое свидание на проекте больше всего запомнилось?

– Это тематическое свидание с Сашей – 4 сезона. Очень насыщенный и полный сильных эмоций день. Именно тогда мы с ней очень сблизились.

– Изменилось ли мнение о ком-то из девушек, когда увидели проект на экране? Может, кто-то раскрылся по-новому?

– Было интересно наблюдать за Викой. Я все же немного сожалею, что попрощался с ней рано. Она создавала классное настроение. Это как Новый год — ждешь снег для настроения, но знаешь точно, что он не выпадет, потому что живешь в Зимбабве. Удивительно было не увидеть у Кати никаких эмоций на протяжении общения с девушками во время проживания в доме. Иногда такой Катя была и со мной.

– Пошли бы еще раз на подобное реалити, если бы была возможность? Или на Холостячку (где наоборот мужчины борются за сердце женщины)?

– Считаю, что такой шанс – встретить свою половинку именно в телевизионном реалити – дается один раз. И я его уже использовал.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Сейчас занимаюсь все тем же – недвижимостью. Продолжаю развивать бизнес на Бали, в дополнение к сети в Лос-Анджелесе. Также в последние два месяца активно работаю над очень масштабным проектом в сфере инновационного онлайн-маркетинга с несколькими западными партнерами. Этот проект мы представим очень скоро для Украины. Он однозначно поможет тысячам людей зарабатывать очень хорошие деньги в нынешних условиях и поддержит экономику страны и ВСУ. Однако о нем вы узнаете немного позже.

– Свободно ли ваше сердце?

– Я не теряю надежду встретить свою родную душу. Мечтаю о крепкой семье и двух детях. Всем девушкам, с которыми познакомился на проекте, и себе желаю настоящей и безграничной любви.