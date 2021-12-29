Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер. Бракоразводный процесс пары длился более 10 лет.

Причиной столь долгого развода стало “отсутствие особой мотивации” окончательно расторгнуть брак, а также сложности с разделом имущества.

Дело в том, что Арнольд и Мария перед свадьбой не подписали брачный контракт, где была бы оговорена конкретная сумма отступных в случае развода. По закону, если нет контракта, супруга может уверенно претендовать на половину семейного имущества.

Напомним, что Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер, которая является племянницей 35-го президента США Джона Кеннеди, в 1986 году. В браке у них родилось четверо детей.

Шрайвер подала на развод еще в июле 2011 года, хотя к тому времени они с мужем уже несколько месяцев не жили вместе. Как выяснилось, причиной разрыва семейных отношений стало наличие у актера романа на стороне и внебрачного ребенка от домработницы.

Однако после этого супруги неоднократно сходились. Им удалось сохранить близкие отношения, поэтому они часто вместе проводят время со своими детьми.