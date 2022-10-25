Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Пішов на піку кар’єри: актор та комік Леслі Джордан загинув у ДТП

25 Жовтня 2022, 12:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лесли Джордан
Джерело: Getty Images

Помер американський актор та співак Леслі Джордан. Він пішов із життя у віці 67 років внаслідок ДТП.

Відомо, що Джордан їхав Голлівудом, і в результаті врізався в одну з будівель. Агент актора вже прокоментував новину.

– Сьогодні світ безперечно став набагато темнішим без кохання і світла Леслі Джордана. Він був не лише мегаталановитою людиною, з якою було приємно працювати, а й надав емоційний притулок нації в один із найважчих періодів. Знання того, що він залишив світ у розпал свого професійного та особистого життя, — єдина втіха, яка може бути сьогодні, — сказав агент Джордана Девід Шауль.

За своє життя Леслі встиг здобути безліч нагород і стати лауреатом Еммі. Він запам’ятається світу за ролями у фільмах Вілл та Грейс, Американська історія жахів та Полум’яні серця.

Зараз дивляться

Лауреатом Еммі він став у 2006 році за епізодичну роль у серіалі Вілл та Грейс. Джордан грав трьох різних персонажів у трьох різних сезонах Американської історії жахів Раяна Мерфі.

Відомо, що у 2020 році знову нагадав світові про себе, створивши кілька смішних відео про карантин Covid-19. Тоді його ролики завірусилися з блискавичною швидкістю.

Нагадаємо, що зовсім недавно пішов із життя шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий за роллю Геґріда в Гаррі Поттері. Він помер у віці 72 років і протягом останніх двох років проходив лікування від остеоартриту – хвороби суглобів.

Читайте також:
Пішов на піку кар’єри: актор та комік Леслі Джордан загинув у ДТПЗірка серіалу Вона написала вбивство Анджела Ленсбері померла

Джерело
Variety
Теги
Актор Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь