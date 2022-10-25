Помер американський актор та співак Леслі Джордан. Він пішов із життя у віці 67 років внаслідок ДТП.

Відомо, що Джордан їхав Голлівудом, і в результаті врізався в одну з будівель. Агент актора вже прокоментував новину.

– Сьогодні світ безперечно став набагато темнішим без кохання і світла Леслі Джордана. Він був не лише мегаталановитою людиною, з якою було приємно працювати, а й надав емоційний притулок нації в один із найважчих періодів. Знання того, що він залишив світ у розпал свого професійного та особистого життя, — єдина втіха, яка може бути сьогодні, — сказав агент Джордана Девід Шауль.

За своє життя Леслі встиг здобути безліч нагород і стати лауреатом Еммі. Він запам’ятається світу за ролями у фільмах Вілл та Грейс, Американська історія жахів та Полум’яні серця.

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Лауреатом Еммі він став у 2006 році за епізодичну роль у серіалі Вілл та Грейс. Джордан грав трьох різних персонажів у трьох різних сезонах Американської історії жахів Раяна Мерфі.

Відомо, що у 2020 році знову нагадав світові про себе, створивши кілька смішних відео про карантин Covid-19. Тоді його ролики завірусилися з блискавичною швидкістю.

Нагадаємо, що зовсім недавно пішов із життя шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий за роллю Геґріда в Гаррі Поттері. Він помер у віці 72 років і протягом останніх двох років проходив лікування від остеоартриту – хвороби суглобів.