Незалежно від того, чи проведете ви ніч на самоті за переглядом серіалів, чи розділите вечір зі своєю другою половинкою, завжди є місце для романтичного манікюру на День святого Валентина.

Так, ми говоримо про сердечка, троянди та безліч інших милих речей, щоб у вас завжди було трохи кохання, недивлячись на ваш статус у стосунках.

1. Бізнеследі

Для дівчат, які в основному працюють за комп’ютером, або просто любителькам коротких нігтів відмінно підійдуть такі мінімалістичні та милі дизайни.

2. Просто та зі смаком

Саме так можна описати ідеальний френч. Він все ще тримається на вершині трендів, а на 14 лютого варто розглянути ідеї із серцем.

3. Crazy-манікюр

Такий ефектний дизайн підійде дівчатам, які люблять виходити за рамки комфорту та виділятися з натовпу. Зробивши такий незвичайний манікюр, ви точно ловитимете захоплені погляди у свій бік.

Об’ємні стрази, ланцюжки, ведмедики, залізні серця – повз такого точно не можна просто пройти.

4. Милі хвилі

Цього року, як і минулого, не варто нехтувати кривими лініями та хвилями. Водночас не забуваймо про серця і головні кольори Дня святого Валентина: рожевий і червоний. Тоді ваші нігті будуть виглядати як баночка з солодкими цукерками.

5. Пухнасте серце

Безумовний тренд цього року — волохата наклейка у вигляді серця. Додасть будь-якому вашому образу ніжності та жіночності.

6. Любов до спорту

Додайте приховану особливість класичним червоним нігтям за допомогою золотої галочки Nike.

7. Темні серця

Для тих, хто таємно закоханий або віддає перевагу більш зухвалим образам на День святого Валентина.

8. Negative space

Досить модний тренд, що швидко набирає популярність — вирізані серця. Усі ваші подружки 100% захочуть повторити такий незвичайний манікюр.

9. Мрійливий фіолетовий

Цей дизайн зачаровує своєю ніжністю та простотою. Тут немає зайвих деталей та громіздких конструкцій.

10. Бунтарські малюнки

Виберіть нетрадиційний дизайн із колючим дротом та серцями, натхненний класичними татуюваннями.

Отож, тепер у вас точно є кілька чудових варіантів дизайну ваших нігтів. Мерщій записуйтесь до улюбленого майстра й будьте красунями!