Німецька супермодель Гайді Клум традиційно на Геловін влаштовує вечірки, куди запрошує інших знаменитостей. У 2022 році вона робить це вже в 21 раз.

Гайді називають королевою Геловіна, і не лише через щорічні паті, а й через незвичайні костюми. Щоразу думаєш, що модель придумає цього разу, оскільки вона приміряла на себе вже безліч образів, наприклад – була трансформером, Джесікою Реббіт, Фіоною, інопланетянкою, перевертнем. Очевидно, Клум подобається перевтілюватись.

І цього року модель не здала позицій, представши перед гостями в костюмі гігантського дощового черв’яка, якого за вудку тримав чоловік знаменитості, гітарист гурту Tokio Hotel Том Кауліц.

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Варто зазначити, що образ Гайлі мав дуже реалістичний і навіть лячний вигляд. Крім очей і рота моделі більше нічого не було видно, а фігура хробака мала складки, була доповнена вигнутою головою та довгим хвостом.

Очевидно, костюм не дуже зручний для носіння, тому згодом Клум його зняла і залишилася у прозорому боді, прикрашеному стразами.

До речі, у 2020 та 2021 роках знаменитої геловінської вечірки Гайді не було. Модель скасовувала їх через пандемію.