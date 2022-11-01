Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Подтвердила статус королевы праздника: Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в дощевого червя

1 ноября 2022, 17:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Хайди Клум
Источник: Depositphotos

Немецкая супермодель Хайди Клум традиционно на Хэллоуин устраивает вечеринки, куда приглашает других знаменитостей. В 2022 году она делает это уже в 21 раз.

Хайди называют королевой Хэллоуина, и не только из-за ежегодных пати, но и из-за необычных костюмов. Каждый раз думаешь, что модель придумает на этот раз, поскольку она примеряла на себя уже множество образов, например — была трансформером, Джессикой Рэббит, Фионой, инопланетянкой, оборотнем. Очевидно, Клум нравится перевоплощаться.

И в этом году модель не сдала позиций, представши перед гостями в костюме гигантского дождевого червя, которого за удочку держал супруг знаменитости, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулиц.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что образ Хайли выглядел очень реалистично и даже устрашающе. Кроме глаз и рта модели больше ничего не было видно, а фигура червя имела складки, была дополнена изогнутой головой и длинным хвостом.

Очевидно, костюм не очень удобный для носки, поэтому позже Клум его сняла и осталась в прозрачном боди, украшенном стразами.

К слову, в 2020 и 2021 годах знаменитой хэллоуинской вечеринки Хайди не было. Модель отменяла их из-за пандемии.

Читайте также:
Подтвердила статус королевы праздника: Хайди Клум на Хэллоуин нарядилась в дощевого червяСамый жуткий образ Хайди Клум на Хэллоуин (ГОЛОСОВАНИЕ)

Теги
Хайди Клум Хэллоуин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь