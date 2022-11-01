Немецкая супермодель Хайди Клум традиционно на Хэллоуин устраивает вечеринки, куда приглашает других знаменитостей. В 2022 году она делает это уже в 21 раз.

Хайди называют королевой Хэллоуина, и не только из-за ежегодных пати, но и из-за необычных костюмов. Каждый раз думаешь, что модель придумает на этот раз, поскольку она примеряла на себя уже множество образов, например — была трансформером, Джессикой Рэббит, Фионой, инопланетянкой, оборотнем. Очевидно, Клум нравится перевоплощаться.

И в этом году модель не сдала позиций, представши перед гостями в костюме гигантского дождевого червя, которого за удочку держал супруг знаменитости, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулиц.

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Стоит отметить, что образ Хайли выглядел очень реалистично и даже устрашающе. Кроме глаз и рта модели больше ничего не было видно, а фигура червя имела складки, была дополнена изогнутой головой и длинным хвостом.

Очевидно, костюм не очень удобный для носки, поэтому позже Клум его сняла и осталась в прозрачном боди, украшенном стразами.

К слову, в 2020 и 2021 годах знаменитой хэллоуинской вечеринки Хайди не было. Модель отменяла их из-за пандемии.