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Підтримували війну: актори Безруков та Машков потраплять під санкції ЄС

19 Липня 2022, 13:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Машков и Безруков

У ЄС розширюють список росіян, які потрапили під обмеження санкцій. До нього потраплять актор Сергій Безруков та Володимир Машков. Поки що ці зміни перебувають на стадії проєкту, і можуть змінитися до офіційного оголошення.

За заявою російських ЗМІ, у список також потраплять мер Москви Сергій Собянін, а також перший віцепрем’єр Росії Андрій Білоусов.

Список поповнився відомими особистостями не просто так – Безруков підтримував війну в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення, а Машков активно виступає за визнання квазіреспублік ЛНР та ДНР.

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Собянін зіткнеться з обмеженнями через свою посаду та пособництво Путіну, а Білоусов наприкінці лютого переконував російських олігархів працювати з банками, які потрапили під санкції з боку цивілізованого суспільства.

У документі також повідомляється, що до списку потрапили й ті, кого РФ призначили керувати тимчасово окупованими територіями України.

Поки до ЄС під санкції потрапляють чиновники та актори, в Україні виключили із чорного списку артиста Максима Галкіна. На думку Мінкульту України, шоумен більше не несе загрози національній безпеці країни. Раніше він потрапив до списку ще у листопаді 2021 року, але з початку війни активно підтримував Україну, і навіть перераховував частину зароблених грошей на гуманітарну допомогу.

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Теги
Війна в Україні Росія санкції
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