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Поддерживали войну: актеры Безруков и Машков попадут под санкции ЕС

19 июля 2022, 13:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Машков и Безруков

В ЕС расширяют список россиян, которые попали под санкционные ограничения. В него попадут актер Сергей Безруков, а также Владимир Машков. Пока эти изменения находятся на стадии проекта, и могут измениться до официального оглашения.

По заявлению российских СМИ, в список также попадут и мэр Москвы Сергей Собянин, а также первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Список пополнился известными личностями не просто так — Безруков поддерживал войну в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, а Машков активно выступает за признание квазиреспублик ЛНР и ДНР.

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Собянин столкнется с ограничениями из-за своей должности и пособничестве Путину, а Белоусов в конце февраля убеждал российских олигархов работать с банками, которые попали под санкции со стороны цивилизованного общества.

В документе также сообщается, что в список попали и те, кого РФ назначили управлять временно оккупированными территориями Украины.

Пока в ЕС под санкции попадают чиновники и актеры, в Украине исключили из черного списка артиста Максима Галкина. По мнению Минкульта Украины, шоумен больше не несет угрозы национальной безопасности страны. Ранее он попал в список еще в ноябре 2021 года, но с момента начала войны активно поддерживал Украину, и даже перечислял часть заработанных денег на гуманитарную помощь.

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Теги
Війна в Україні Россия санкції
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