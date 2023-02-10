Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Коротко та зрозуміло: Аліна Байкова з’явилася на тижні моди у сукні з написом F*ck you Putin

10 Лютого 2023, 12:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алина Байкова

Супермодель Аліна Байкова відвідала вечірку на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку в промовистій сукні-светрі.

Вона вийшла на червону доріжку в патріотичному вбранні синьо-жовтого кольору та туфлями в тон. На сукні-светрі Аліни було посилання для кривавого диктатора Володимира Путіна – F*ck you Putin.

Образ Аліна доповнила клатчем із різнокольоровими зірочками. Волосся заплела в хвіст, а на обличчя нанесла вечірній макіяж у коричневих тонах.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що шанувальники Байкової оцінили її вбрання та засипали компліментами.

  • Моя смілива дівчинка. Пишаюся!
  • Будь модним, будь у тренді – підтримай Україну.
  • Аліна, браво! Дякую за сміливість!
  • Сміливість у крові кожного українця.
  • Оце послання! Коротко, зрозуміло, по суті.
  • Аліночко, ви справжня, сильна, мудра та характерна українка!
  • Ось це я розумію мода, – пишуть у коментарях Байкової.
Читайте також:
Коротко та зрозуміло: Аліна Байкова з’явилася на тижні моди у сукні з написом F*ck you PutinХотіла померти: Аліна Байкова про аб’юзивні стосунки та листування з Ді Капріо

Фото: Аліна Байкова

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь