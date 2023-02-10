Супермодель Аліна Байкова відвідала вечірку на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку в промовистій сукні-светрі.
Вона вийшла на червону доріжку в патріотичному вбранні синьо-жовтого кольору та туфлями в тон. На сукні-светрі Аліни було посилання для кривавого диктатора Володимира Путіна – F*ck you Putin.
Образ Аліна доповнила клатчем із різнокольоровими зірочками. Волосся заплела в хвіст, а на обличчя нанесла вечірній макіяж у коричневих тонах.
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Варто зазначити, що шанувальники Байкової оцінили її вбрання та засипали компліментами.
- Моя смілива дівчинка. Пишаюся!
- Будь модним, будь у тренді – підтримай Україну.
- Аліна, браво! Дякую за сміливість!
- Сміливість у крові кожного українця.
- Оце послання! Коротко, зрозуміло, по суті.
- Аліночко, ви справжня, сильна, мудра та характерна українка!
- Ось це я розумію мода, – пишуть у коментарях Байкової.
Фото: Аліна Байкова