Співачка Ірина Федишин розповіла про горе в родині – її двоюрідний брат Роман Климкович загинув у боях під Соледаром. З перших днів війни він пішов захищати Україну добровольцем.

Виконавиця сказала, що вони бачилися зовсім нещодавно, коли його відпустили на 10 днів додому. Тоді він одразу відвідав їхню бабусю, а потім прийшов в гості до Ірини і розповідав їй про війну.

– Ромчик, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю… Ти був сповнений сил, енергії, навіть словом не обмовився, що там важко. А у мене навіть думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно усміхався і жартував. Ми стояли в коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову, – згадує Федишин.

Каже, він був у неї на концерті в Трускавці 25 січня, сидів у першому ряду, тоді вони і зробили останнє спільне фото. А вчора, 9 лютого, подзвонили його побратими і сказали, що його більше немає.

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– Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка. Можливо, ти поранений і потрапив у полон. Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні в цей окоп і переконався, що тебе вже немає. Він намагається винести твоє тіло, сказав, що не залишить тебе. Зробити дуже важко, оскільки є оточення з трьох сторін. Володя, ти повинен вижити! Роман би цього дуже хотів, – наголосила Ірина.

Федишин зазначила, що в них було дуже весело дитинство, яке вони проводили на літніх канікулах у бабусі. Вона завжди відчувала його підтримку і любов.