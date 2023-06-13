Актор Тріт Вільямс помер у віці 71 рік. після аварії на мотоциклі. Трагедію підтвердив його менеджер Баррі Макферсон, з яким він співпрацював останні 15 років.

Саме колега Тріта розкрив деталі інциденту.

– Він загинув у понеділок 12 червня. Під час повороту його підрізав автомобіль. Я просто спустошений. Він був наймилішим хлопцем. Він був такий талановитий, – заявив Баррі.

Слідчі та правоохоронні органи заявили, що ДТП сталася на шосе. За попередніми даними, автомобіль не помітив мотоцикліста і повернув перед ним. Через зіткнення постраждав лише Тріт, якого терміново госпіталізували.

Вільям за своє життя мав успішну кар’єру в кіно – багатьом він запам’ятається за роллю Джорджа Бергера у фільмі Волосся, заснованому на бродвейському мюзиклі. За цю роботу його номінували на Золотий Глобус. Кар’єра налічувала понад 120 акторських робіт.

Навіть актори нерідко стикаються з аваріями на дорозі. Приміром, зірка Людей Ікс Майкл Фассбендер потрапив у серйозну ДТП під час перегонів у Франції. На щастя, сам актор не постраждав, але дала змагатися вже не мав можливості.