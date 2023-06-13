Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Подрезали на шоссе: 71-летний Трит Уильямс погиб в ДТП

13 июня 2023, 13:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тріт Вільямс
Источник: Getty Images

Актер Трит Уильямс умер в возрасте 71 год. после аварии на мотоцикле. Трагедию подтвердил его менеджер Барри Макферсон, с которым он сотрудничал последние 15 лет.

Именно коллега Трита раскрыл детали инцидента.

— Он погиб в понедельник 12 июня. Во время поворота его подрезал автомобиль. Я просто опустошен. Он был самым милым парнем. Он был так талантлив, — заявил Барри.

Следователи и правоохранительные органы заявили, что ДТП произошла на шоссе. По предварительным данным, автомобиль не заметил мотоциклиста и повернул перед ним. Из-за столкновения пострадал только Трит, которого срочно госпитализировали.

Уильям за свою жизнь имел успешную карьеру в кино — многим он запомнится по роли Джорджа Бергера в фильме Волосы, основанном на бродвейском мюзикле. За эту работу его номинировали на Золотой Глобус. Карьера насчитывала более 120 актерских работ.

Даже актеры нередко сталкиваются с авариями на дороге. К примеру, звезда Людей Икс Майкл Фассбендер попал в серьезное ДТП во время гонки во Франции. К счастью, сам актер не пострадал, но дала соревноваться уже не имел возможности.

Читайте также:
Подрезали на шоссе: 71-летний Трит Уильямс погиб в ДТПАвто, как гармошка: в Киеве известный блогер попал в ДТП

Источник
People
Теги
ДТП Смерть
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь