Актер Трит Уильямс умер в возрасте 71 год. после аварии на мотоцикле. Трагедию подтвердил его менеджер Барри Макферсон, с которым он сотрудничал последние 15 лет.

Именно коллега Трита раскрыл детали инцидента.

— Он погиб в понедельник 12 июня. Во время поворота его подрезал автомобиль. Я просто опустошен. Он был самым милым парнем. Он был так талантлив, — заявил Барри.

Следователи и правоохранительные органы заявили, что ДТП произошла на шоссе. По предварительным данным, автомобиль не заметил мотоциклиста и повернул перед ним. Из-за столкновения пострадал только Трит, которого срочно госпитализировали.

Уильям за свою жизнь имел успешную карьеру в кино — многим он запомнится по роли Джорджа Бергера в фильме Волосы, основанном на бродвейском мюзикле. За эту работу его номинировали на Золотой Глобус. Карьера насчитывала более 120 актерских работ.

Даже актеры нередко сталкиваются с авариями на дороге. К примеру, звезда Людей Икс Майкл Фассбендер попал в серьезное ДТП во время гонки во Франции. К счастью, сам актер не пострадал, но дала соревноваться уже не имел возможности.