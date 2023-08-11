Певица MamaRika выпустила новую песню под названием Останній день. К новому треку артистка сняла и клип, посвятив свою работу размышлениям о том, как жить в условиях войны.

В песне звезда задается вопрос, что бы она делала, если бы этот день был последним. В условиях войны опасность нависла над каждым украинцем, мы живем в таких условиях не первый день.

— Мы просто не знаем, что будет завтра. И в такие минуты перед глазами пролетают лучшие моменты твоей жизни… Эта песня является напоминанием того, что все мы должны жить эту жизнь, здесь и сейчас, ценя каждое мгновение! — подписала трек MamaRika.

Звезда считает, что не нужно откладывать счастливые моменты жизни на потом — жить нужно прямо сейчас.

В клипе MamaRika показала счастливые моменты своей жизни, как она путешествует, проводит время со своими близкими и радуется жарки летним дням и заснеженным зимним вечерам.

Пользователи сети уже отреагировали на работу артистки:

Клип бомбезный. Я даже пустила слезу. Как раз воздушная тревога, над домом пролетела с диким грохотом ракета.

Очень сильная композиция, трогательная, заставляет задуматься над быстрой текучестью жизни!

Как всегда, трогательно и в самое сердечко. Певица с большой буквы.

Это уже традиция, все ваши песни всегда на повторе.

Недавно о любви во время войны спел Позитив — работа музыканта передает весь спектр эмоций между двумя любящими сердцами в это непростое время.