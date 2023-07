Всесвітній день поцілунків щорічно відзначають 6 липня в понад 60 країнах світу. Це такий собі знак для вираження любові або привітання, під час якого в людини виробляються гормони щастя – ендорфіни та дофаміни.

Кінематограф складно уявити без поцілунків. Вперше на великому екрані його показали ще 1896 року, а зараз ми можемо його спостерігати практично в кожній стрічці, де є любовна лінія.

У День поцілунку 2023 Факти ICTV вирішили зробити добірку – п’ять найкрасивіших поцілунків із кіно.

Титанік (1997)

Поцілунок Джека і Рози на лайнері Титанік не виділити неможливо. Момент, коли героїня Кейт Вінслет стоїть на носі корабля, а герой Леонардо Ді Капріо позаду неї під пісню My Heart Will Go On на тлі прийдешньої катастрофи, не залишив байдужим нікого.

Сніданок у Тіффані (1961)

Сніданок у Тіффані – екранізація однойменної повісті Трумена Капоте за участю Одрі Гепберн і Джорджа Пеппарда, які зіграли ролі Голлі та Пола. Попри те, що в книзі взагалі немає любовної лінії, на екрані її все ж вирішили додати.

Завдяки такому рішенню режисера Блейка Едвардса з’явилася одна з найбільш зворушливих і романтичних сцен у кіно. Мокрі від дощу під звуки чарівної мелодії Moon River Голлі та Пол поцілувалися.

Ла-Ла Ленд (2016)

Акторка-початківець Міа (Емма Стоун) і талановитий піаніст Себастьян (Раян Ґослінґ) закохуються одне в одного, але перед ними постає важке рішення – кар’єра чи стосунки.

Одна з любовних сцен між ними розвивається в обсерваторії. Тоді вони отримують здатність літати і пускаються у вальс, а наприкінці, окрилені почуттями одне до одного – цілуються.

Містер і місіс Сміт (2005)

Саме на зйомках цього фільму між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом зародилися стосунки, які переросли на деякий час у міцний союз і спільних дітей. Хоч актори вже є експодружжям і в житті їх не побачити разом, на екрані це й досі можливо.

У фільмі вони грають подружню пару найманих убивць, які повинні ліквідувати одне одного. Однією з яскравих сцен є та, де героїня Джолі Джейн танцює перед героєм Бреда – Джоном. Між ними спалахує пристрасть, яка переростає в поцілунок і не тільки.

Труднощі перекладу (2003)

Одна з найзагадковіших сцен поцілунку в історії сучасного кіно. Річ у тім, що наприкінці стрічки герой Білла Мюррея щось шепоче на вухо героїні Скарлетт Йоганссон, а після – цілує. Що саме він сказав – досі невідомо.

Крім того, у сценарії і зовсім не було поцілунку, але під час зйомок актори відчули, що він точно потрібен.