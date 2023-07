Всемирный день поцелуев ежегодно отмечают 6 июля в более чем 60 странах мира. Это некий знак для выражения любви или приветствия, во время которого у человека вырабатываются гормоны счастья — эндорфины и дофамины.

Кинематограф сложно представить без поцелуев. Впервые на большом экране его показали еще в 1896 году, а сейчас мы можем его наблюдать практически в каждой ленте, где есть любовная линия.

В День поцелуя 2023 Факты ICTV решили сделать подборку — пять красивых поцелуев из кино.

Титаник (1997)

Поцелуй Джека и Розы на лайнере Титаник не выделить невозможно. Момент, когда героиня Кейт Уинслет стоит на носу корабля, а герой Леонардо Ди Каприо позади нее под песню My Heart Will Go On на фоне грядущей катастрофы, не оставил равнодушным никого.

Завтрак у Тиффани (1961)

Завтрак у Тиффани — экранизация одноименной повести Трумена Капоте с участием Одри Хепберн и Джорджа Пеппарда, которые сыграли роли Холли и Пола. Несмотря на то, что в книге вообще нет любовной линии, на экране ее все же решили добавить.

Благодаря такому решению режиссера Блэйка Эдвардса появилась одна из самых трогательных и романтичных сцен в кино. Мокрые от дождя под звуки волшебной мелодии Moon River Холли и Пол поцеловались.

Ла‑Ла Ленд (2016)

Начинающая актриса Миа (Эмма Стоун) и талантливый пианист Себастьян (Райан Гослинг) влюбляются друг в друга, но перед ними возникает трудное решение — карьера или отношения.

Одна из любовных сцен между ними развивается в обсерватории. Тогда они обретают способность летать и пускаются в вальс, а в конце, окрыленные чувствами друг к другу — целуются.

Мистер и миссис Смит (2005)

Именно на съемках этого фильма между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом зародились отношения, которые переросли на некоторое время в крепкий союз и общих детей. Хоть актеры уже являются экс-супругами и в жизни их не увидеть вместе, на экране это все так же возможно.

В фильме они играют супружескую пару наемных убийц, которые должны ликвидировать друг друга. Одной из ярких сцен является та, где героиня Джоли Джейн танцует перед героем Брэда — Джоном. Между ними разгорается страсть, которая перерастает в поцелуй и не только.

Трудности перевода (2003)

Одна из самых загадочных сцен поцелуя в истории современного кино. Дело в том, что в конце ленты герой Билла Мюррея что-то шепчет на ухо героине Скарлетт Йоханссон, а после — целует. Что именно он сказал — до сих пор неизвестно.

Кроме того, в сценарии и вовсе не было поцелуя, но во время съемок актеры почувствовали, что он точно нужен.