Виступ гурту Cloudless з піснею All be Alright у фіналі відбору на Євробачення 2022.

Заради відбору соліст колективу навіть змінив імідж. Юрій Каналош перефарбувався з брюнета на блондина. Хлопці дали вогняний виступ у кращих традиціях гурту.

Проте під час їхнього номера трапився неприємний інцидент. У хлопців просто зник звук. Ведучі виправдали такий факап прямим ефіром. Вокаліста Юрія така неприємність засмутила. Але йому варто віддати належне. Соліст добре вийшов із ситуації, тому виникало відчуття, що так і треба.

Також ведучі додали, що у колективу буде друга спроба показати свою майстерність.

Проте така підготовка Суспільного до ефіру не на жарт розізлила єврофанів. Користувачі мережі одразу почали писати про своє невдоволенні в Instgram.

Що пишуть користувачі:

Що за треш, Суспільне?

Зробіть щось зі звуком. Це сором!

Це вимкнення звуку не випадкове, дно. Хлопці молодці!

Хлопці молодці, видно, що старалися. Правильно, що дали їм право переспівати пісню.

Читайте: Як голосувати на відборі на Євробачення 2022

Що відомо про пісню All be Alright

Хлопці з Cloudless зізналися, що не писали пісню спеціально під відбір на Євробачення 2022.

– Ні, ми не писали пісню під Євробачення. Пісня була написана дуже давно. Ми просто відчули, що це та пісня, з якою ми хочемо їхати та представляти Україну! – зазначили Cloudless у коментарі Фактам ICTV.

За їх словами, головна тема композиції – потрібно вірити завжди лише в хороше.

– Попри ситуацію, яка відбувається навколо тебе, треба завжди залишатися на позитиві, вірити в добро та в усе хороше! – заявили Cloudless.

Що відомо про гурт Cloudless

Колектив Cloudless було створено у 2017 році. Перша популярність до хлопців прийшла після релізу пісні Між світами.

У 2020 році колектив вирішив взяти участь у відборі на Євробачення. На конкурсі вони презентували трек Drown Me Down.

Склад гурту: Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов.