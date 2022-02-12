Вже сьогодні, 12 лютого відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2022. Переможця обиратимуть судді та глядачі, тому всі охочі зможуть проголосувати за свого фаворита.

Згідно із правилами, лінії для голосування відкриються після виступів всіх артистів.

Для того, щоб підтримати виконавця, який сподобався найбільше, ви зможете надіслати СМС з кодом учасника на номер 7576. Вартість СМС становить – 5,31 грн, а код учасника – це його порядковий номер виступу:

гурт Cloudless Michael Soul гурт Our Atlantic Barleben гурт Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Аліна Паш

Усі, хто надішле повідомлення, згодом отримає підтвердження про зарахування голосу. Варто зазначити, що проголосувати за одного учасника з одного номера телефону можна лише раз.

Результати голосування глядачів додаватимуться до результатів голосування суддів – вони ставитимуть бали від 1 до 8. Після цього сформується рейтингова таблиця, за підсумками якої визначається переможець національного відбору.

Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

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Нагадаємо, що ведучими вечора будуть Маша Єфросиніна (головна сцена) та Тімур Мірошниченко (бекстейдж).

До складу журі увійшли співачка та представниця України на Євробаченні 2006 Тіна Кароль, переможниця Євробачення 2016 Джамала та член правління ПАТ НСТУ Ярослав Лодигін.