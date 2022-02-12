Выступление группы Cloudless с песней All be Alright в финале отбора на Евровидение 2022 года.

Ради отбора солист коллектива даже сменил имидж. Юрий Каналош перекрасился из брюнета в блондина. Парни дали огненное выступления в лучших традициях группы.

Однако во время их номера случился неприятный инцидент. У ребят просто пропал звук. Ведущие оправдали такой факап прямым эфиром. Вокалиста Юрия такая неприятность расстроила. Но ему стоит отдать должное. Солист хорошо вышел из ситуации, так как возникало ощущение, что, так и надо.

Также ведущие добавили, что у коллектива будет вторая попытка показать свое мастерство.

Однако такая подготовка Суспільного к эфиру не на шутку разозлила еврофанов. Пользователи сети начали писать о своем недовольстве в Instgram.

Что пишут пользователи:

Что за трэш, Суспільне?

Сделайте что-нибудь со звуком. Это стыд!

Это отключение звука не случайно, дно. Ребята молодцы!

Ребята молодцы, видно, старались. Правильно, что дали им право перепеть песню.

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Что известно о песне All be Alright

Ребята из Cloudless признались, что не писали песню специально под отбор на Евровидение 2022.

— Нет, мы не писали песню под Евровидение. Песня была написана давно. Мы просто почувствовали, что это та песня, с которой мы хотим ехать и представлять Украину! – отметили Cloudless в комментарии Фактам ICTV.

По их словам, главная тема композиции – нужно верить всегда только в хорошее.

— Несмотря на ситуацию, которая происходит вокруг тебя, нужно всегда оставаться на позитиве, верить в добро и все хорошее! – заявили Cloudless.

Что известно о группе Cloudless

Коллектив Cloudless был создан в 2017 году. Первая популярность к ребятам пришла после релиза песни Між світами.

В 2020 году коллектив решил поучаствовать в отборе на Евровидение. На конкурсе они представили трек Drown Me Down.

Состав группы: Антон Панфилов, Юрий Каналош, Виктор Жуков и Александр Ковачев.