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Під час прогулянки лісом: Потап показав рідкісне фото з Настею Каменських

16 Жовтня 2023, 17:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потап и Настя Каменских
Джерело: Потап

Музичний продюсер Потап показав рідкісне фото зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменською.

В Instagram артист оприлюднив їхнє спільне селфі. Судячи з фото, зроблене воно в лісі. Подружжя постало в спортивному стилі – можливо, вони були на пробіжці або ж просто прогулювалися, насолоджуючись природою.

– Сяйво, – написав Потап, відзначивши свою дружину.

Шанувальники оцінили новий кадр артистів, засипавши їх коментарями.

Зараз дивляться
  • Дуже красива пара. Пишаюся, що у нас в Україні такі хороші і позитивні люди.
  • Дуже милі.
  • Класний вигляд маєте.
  • Найкращі.
  • Щастя, що ви разом, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни спільних фото у подружжя дуже мало. Принаймні тих, якими б вони ділилися у своїх соцмережах.

Крім того, ходили навіть чутки про розлучення Потапа і Насті, проте подружжя їх швидко розвіяло.

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Настя Каменських Потап
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