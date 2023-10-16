Музичний продюсер Потап показав рідкісне фото зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменською.

В Instagram артист оприлюднив їхнє спільне селфі. Судячи з фото, зроблене воно в лісі. Подружжя постало в спортивному стилі – можливо, вони були на пробіжці або ж просто прогулювалися, насолоджуючись природою.

– Сяйво, – написав Потап, відзначивши свою дружину.

Шанувальники оцінили новий кадр артистів, засипавши їх коментарями.

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Дуже красива пара. Пишаюся, що у нас в Україні такі хороші і позитивні люди.

Дуже милі.

Класний вигляд маєте.

Найкращі.

Щастя, що ви разом, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни спільних фото у подружжя дуже мало. Принаймні тих, якими б вони ділилися у своїх соцмережах.

Крім того, ходили навіть чутки про розлучення Потапа і Насті, проте подружжя їх швидко розвіяло.