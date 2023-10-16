Музичний продюсер Потап показав рідкісне фото зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменською.
В Instagram артист оприлюднив їхнє спільне селфі. Судячи з фото, зроблене воно в лісі. Подружжя постало в спортивному стилі – можливо, вони були на пробіжці або ж просто прогулювалися, насолоджуючись природою.
– Сяйво, – написав Потап, відзначивши свою дружину.
Шанувальники оцінили новий кадр артистів, засипавши їх коментарями.
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- Дуже красива пара. Пишаюся, що у нас в Україні такі хороші і позитивні люди.
- Дуже милі.
- Класний вигляд маєте.
- Найкращі.
- Щастя, що ви разом, – пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни спільних фото у подружжя дуже мало. Принаймні тих, якими б вони ділилися у своїх соцмережах.
Крім того, ходили навіть чутки про розлучення Потапа і Насті, проте подружжя їх швидко розвіяло.