Музичний продюсер Потап перепросив за свої неоднозначні відео в TikTok. Він сказав, що так хотів привернути увагу до творчості та персони.

В Instagram Потап оприлюднив відеозвернення, в якому зазначив, що отримує від друзів і знайомих запитання, чи все нормально. Таку реакцію він викликав після того, як записував реп про українців за кордоном, колег по сцені та співав під душем.

Артист сказав, що з ним усе гаразд, і попросив вибачення за те, що наробив галасу.

– Усе гаразд, усе нормально. Хотів би привернути вашу увагу до творчості та персони, але зрозумів зараз, за вашою реакцією, що не на часі. Тому хочу вибачитися перед тими, кого я засмутив або образив. І закінчити на цьому. Без образ, – зазначив Потап у відеозверненні.

Варто зазначити, що і підписники продюсера були збентежені, залишаючи під його відео різні коментарі.