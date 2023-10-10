Музичний продюсер Потап перепросив за свої неоднозначні відео в TikTok. Він сказав, що так хотів привернути увагу до творчості та персони.
В Instagram Потап оприлюднив відеозвернення, в якому зазначив, що отримує від друзів і знайомих запитання, чи все нормально. Таку реакцію він викликав після того, як записував реп про українців за кордоном, колег по сцені та співав під душем.
@potapreal1.♬ original sound – Potap
Артист сказав, що з ним усе гаразд, і попросив вибачення за те, що наробив галасу.
– Усе гаразд, усе нормально. Хотів би привернути вашу увагу до творчості та персони, але зрозумів зараз, за вашою реакцією, що не на часі. Тому хочу вибачитися перед тими, кого я засмутив або образив. І закінчити на цьому. Без образ, – зазначив Потап у відеозверненні.
Варто зазначити, що і підписники продюсера були збентежені, залишаючи під його відео різні коментарі.
- Що кажуть лікарі Потапа? Якихось пігулок, може?
- Насте, котику, лікуй свого котика.
- Невже сім’я не бачить, що людині потрібна допомога.
- Брітні Спірс, це ти?
- Це типу у нас своя Брітні Спірс з’явилася?
- Насте, зроби щось. Забери в нього телефон.
- Потап уже не той, – писали користувачі мережі.