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Реп про українців і пісні під душем: Потап виправдався за свої неоднозначні відео

10 Жовтня 2023, 14:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потап
Джерело: Потап

Музичний продюсер Потап перепросив за свої неоднозначні відео в TikTok. Він сказав, що так хотів привернути увагу до творчості та персони.

В Instagram Потап оприлюднив відеозвернення, в якому зазначив, що отримує від друзів і знайомих запитання, чи все нормально. Таку реакцію він викликав після того, як записував реп про українців за кордоном, колег по сцені та співав під душем.

@potapreal1.♬ original sound – Potap

Зараз дивляться
@potapreal♬ original sound – Potap

@potapreal♬ original sound – Potap

Артист сказав, що з ним усе гаразд, і попросив вибачення за те, що наробив галасу.

– Усе гаразд, усе нормально. Хотів би привернути вашу увагу до творчості та персони, але зрозумів зараз, за вашою реакцією, що не на часі. Тому хочу вибачитися перед тими, кого я засмутив або образив. І закінчити на цьому. Без образ, – зазначив Потап у відеозверненні.

Варто зазначити, що і підписники продюсера були збентежені, залишаючи під його відео різні коментарі.

  • Що кажуть лікарі Потапа? Якихось пігулок, може?
  • Насте, котику, лікуй свого котика.
  • Невже сім’я не бачить, що людині потрібна допомога.
  • Брітні Спірс, це ти?
  • Це типу у нас своя Брітні Спірс з’явилася?
  • Насте, зроби щось. Забери в нього телефон.
  • Потап уже не той, – писали користувачі мережі.
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