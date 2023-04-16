Співачка Настя Каменських дала чітку відповідь на запитання про розлучення з чоловіком, музичним продюсером Потапом. Виконавиця вирішила розставити всі крапки над i, наголосивши, що в них як були міцні стосунки, так вони і є.

Каже, вони не просто чоловік і дружина, а тандем.

– Ми не розлучаємося, не розлучимося і не розлучилися. Я завжди була чесною перед своєю аудиторією. Якби ми хотіли щось повідомити, повірте мені, ви б почули це від нас першими, – сказала Каменських.

Раніше подружжя часто публікувало одне одного в соцмережах, проте Настя каже, їхнє життя не обмежується на цьому.

– Це проблема, оскільки всі судять за соцмережами. Не виставили фото – розлучаються, виставили – багато цілуєтеся. Усі ми зараз зайняті однією справою – перемогою. У нас усе добре, як у дружини і чоловіка, – підсумувала артистка.

Нагадаємо, що раніше Потап розвіяв чутки про розлучення з Настею Каменських. Він сказав, що всі розмови про це – фейк.