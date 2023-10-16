Музыкальный продюсер Потап показал редкое фото со своей женой, певицей Настей Каменской.

В Instagram артист обнародовал их совместное селфи. Судя по фото, сделано оно в лесу. Супруги предстали в спортивном стиле – возможно, они были на пробежке или же просто прогуливались, наслаждаясь природой.

— Сияние, — написал Потап, отметив свою жену.

Поклонники оценили новый кадр артистов, засыпав их комментариями.

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Очень красивая пара. Горжусь, что у нас в Украине такие хорошие и позитивные люди.

Очень милые.

Классно выглядите.

Самые лучшие.

Счастье, что вы вместе, — пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны совместных фото у супругов очень мало. По крайней мере тех, которыми бы они делились в своих соцсетях.

Кроме того, ходили даже слухи о разводе Потапа и Насти, однако супруги их быстро развеяли.