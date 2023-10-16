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Во время прогулки по лесу: Потап показал редкое фото с Настей Каменских

16 октября 2023, 17:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Потап и Настя Каменских
Источник: Потап

Музыкальный продюсер Потап показал редкое фото со своей женой, певицей Настей Каменской.

В Instagram артист обнародовал их совместное селфи. Судя по фото, сделано оно в лесу. Супруги предстали в спортивном стиле – возможно, они были на пробежке или же просто прогуливались, наслаждаясь природой.

— Сияние, — написал Потап, отметив свою жену.

Поклонники оценили новый кадр артистов, засыпав их комментариями.

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  • Очень красивая пара. Горжусь, что у нас в Украине такие хорошие и позитивные люди.
  • Очень милые.
  • Классно выглядите.
  • Самые лучшие.
  • Счастье, что вы вместе, — пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны совместных фото у супругов очень мало. По крайней мере тех, которыми бы они делились в своих соцсетях.

Кроме того, ходили даже слухи о разводе Потапа и Насти, однако супруги их быстро развеяли.

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