Відома американська топ-модель і акторка Емілі Ратаковскі поділилася фотографією, на якій постала в напівпрозорому костюмі на дев’ятому місяці вагітності.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, зроблений на вулицях вечірнього Нью-Йорка.
На фото Емілі Ратаковскі позує в напівпрозорому чорному костюмі, під яким видніється спідня білизна моделі. Образ дівчина завершила чорною сумочкою і босоніжками на підборах.
Менш ніж за добу фотографія зірки зібрала понад 900 тис. лайків і тисячі коментарів.
Увагу підписників цього разу привернув не тільки зовнішній вигляд моделі, а й її живіт. Шанувальники ніяк не можуть дочекатися, коли Емілі стане мамою.
Оголена Емілі Ратаковскі на останньому місяці вагітності
На початку лютого Емілі Ратаковскі поділилася пікантним знімком зі своїми шанувальниками.
На чорно-білому фото вагітна модель зображена оголеною. Зірка позує без одягу, ледь прикривши груди рукою.
Фото: Emily Ratajkowski