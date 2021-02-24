Відома американська топ-модель і акторка Емілі Ратаковскі поділилася фотографією, на якій постала в напівпрозорому костюмі на дев’ятому місяці вагітності.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, зроблений на вулицях вечірнього Нью-Йорка.

На фото Емілі Ратаковскі позує в напівпрозорому чорному костюмі, під яким видніється спідня білизна моделі. Образ дівчина завершила чорною сумочкою і босоніжками на підборах.

Менш ніж за добу фотографія зірки зібрала понад 900 тис. лайків і тисячі коментарів.

Увагу підписників цього разу привернув не тільки зовнішній вигляд моделі, а й її живіт. Шанувальники ніяк не можуть дочекатися, коли Емілі стане мамою.

Оголена Емілі Ратаковскі на останньому місяці вагітності

На початку лютого Емілі Ратаковскі поділилася пікантним знімком зі своїми шанувальниками.

На чорно-білому фото вагітна модель зображена оголеною. Зірка позує без одягу, ледь прикривши груди рукою.

Фото: Emily Ratajkowski