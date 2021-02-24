Известная американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась фотографией, на которой запечатлена в полупрозрачном костюме на девятом месяце беременности.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, который сделан на улицах вечернего Нью-Йорка.

На фото Ратаковски позирует в полупрозрачном черном костюме, под которым виднеется нижнее белье модели. Образ девушка завершила черной сумочкой и босоножками на каблуке.

Менее чем за сутки фотография звезды собрала более 900 тыс. лайков и тысячи комментариев.

Внимание подписчиков на этот раз приковал не только внешний вид модели, но и ее живот. Поклонники никак не могут дождаться, когда Эмили станет мамой.

Обнаженная Ратаковски на последнем месяце беременности

В начале февраля Эмили Ратаковски поделилась пикантным снимком со своими поклонниками.

На черно-белом фото беременная модель запечатлена обнаженной. Звезда позирует без одежды, едва прикрыв грудь рукой.

Фото: Emily Ratajkowski