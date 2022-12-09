Українська співачка Аліна Гросу (GROSU) випустила пісню Самотня зима, яку присвятила жінкам, які зараз переживають важкі часи.

– Сподіваюсь, що цей трек стане підтримкою для багатьох дівчат та жінок, які будуть в самоті зустрічати Новий рік, – зізнається артистка.

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Аліна Гросу щороку презентує новорічну пісню, втім зізнається, що Самотня зима вирізняється з її репертуару лірикою.

– Я завжди випускаю пісні, які передають мої почуття. Можливо я не так багато говорю, але в моїх піснях можна почути набагато більше про моє життя. Тому, цього разу я презентую наддушевну композицію, – каже співачка.

Інформація про розставання Аліни Гросу з Романом Полянським шириться ще з літа. Спершу прихильники співачки помітили, що пара перестала викладати спільні знімки. Згодом Гросу неодноразово розповідала в мережі про самотність, чим ще більше підігріла чутки навколо розставання з Полянським.