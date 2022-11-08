Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Важко, коли зраджує чоловік: Гросу підігріла інтерес шанувальників до стосунків із Полянським

8 Листопада 2022, 11:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алина Гросу
Джерело: Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу вирішила поділитися своїми почуттями з шанувальниками після операції і від’їзду коханого, актора Романа Полянського в РФ.

Артистка оприлюднила серію портретних фото в Instagram з приводом, щоб підписники не забули, який вигляд вона має.

– Друзі, дякуємо вам за ваші найтепліші слова, за підтримку… Якби не ви, не знаю, як би я змогла. Особисто дякую кожному, хто ще надсилає мені свої повідомлення в Direct. Я з вами і також підтримую вас у цей не легкий час, – звернулася Гросу до фоловерів.

Не всі користувачі мережі зрозуміли, що Аліна хотіла сказати своїм меседжем. Хтось порахував, що так вона описала розставання з Полянським, який пропав із її соцмереж з початку війни, а хтось навпаки – звернув увагу на фото і обручку на пальці виконавиці, припустивши, що закохані розписалися.

Зараз дивляться
  • Аліночко, ви нарешті розписалися, будьте щасливою парою, це все треба пережити.
  • Як йдуть справи з улюбленим Романом? Разом чи ні?
  • Так. Дуже боляче, коли коханий чоловік зраджує.
  • У Алінки обручку?
  • Життя втрачає сенс без любові. – Пишуть у коментарях під фото.
Читайте також:
Важко, коли зраджує чоловік: Гросу підігріла інтерес шанувальників до стосунків із ПолянськимТривала 3,5 години: Аліні Гросу зробили операцію

Також Гросу залишила під фото авторський вірш, кому він присвячений – невідомо. Однак наприкінці жовтня її бойфренд засвітився в Москві на прем’єрі фільму російського режисера, який підтримує напад РФ на Україну і є затятим путіністом.

Сама артистка уникає згадок про Полянського, а останнє фото з ним було опубліковано в лютому до початку повномасштабної війни. Роман же ні слова не промовив про криваві дії РФ.

Теги
Аліна Гросу
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь