Украинская певица Алина Гросу (GROSU) выпустила песню Самотня зима, которую посвятила женщинам, переживающим сейчас тяжелые времена.

– Надеюсь, что этот трек станет поддержкой для многих девушек и женщин, которые будут в одиночестве встречать Новый год, – признается артистка.

Сейчас смотрят

Алина Гросу ежегодно презентует новогоднюю песню, но признается, что Самотня зима отличается от всего ее репертуара лирикой.

– Я всегда выпускаю песни, которые передают мои чувства. Возможно, я не так много говорю, но в моих песнях можно услышать гораздо больше о моей жизни. Поэтому на этот раз я презентую сверхдушевную композицию, – говорит певица.

Информация о расставании Алины Гросу с Романом Полянским гуляет еще с лета. Сначала поклонники певицы заметили, что пара перестала выкладывать общие снимки. Позже Гросу не раз рассказывала в сети об одиночестве, чем еще больше подогрела слухи вокруг расставания с Полянским.