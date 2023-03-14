Одного з членів знімальної команди Аватар: Шлях води прооперували одразу після виходу на сцену Оскара 2023. Йдеться про старшого супервайзера візуальних ефектів – Еріка Сайндона терміново доправили в лікарню після перемоги.

Картина Кемерона отримала нагороду в номінації Найкращі візуальні ефекти, і впродовж усього дня Сайндон відчував сильний головний біль. Експерта зі спецефектів відправили в лікарню – потрібно було видаляти апендицит і камені в нирках. Однак, Ерік все ж вирішив відвідати Оскар, і навіть вийти на сцену під знеболювальним.

Після отримання нагороди він повернувся до лікарні – лікарі також змогли виявити розрив тонкої кишки та зробили йому операцію. Зараз він відновлюється.

Зараз дивляться

Це перший Оскар Еріка, але він може похвалитися значним резюме – працював над візуальними ефектами в першій частині Аватар, Зелений лицар, Аліта: Бойовий янгол, Ніч у музеї та Люди Ікс: Останній рубіж. Загалом він був номінований на Оскар тричі.

Утім, на церемонії нагородження не обійшлося і без скандалів – Оскар вручили фільму Навальний. Це документальна картина з РФ про опозиційного політика Олексія Навального. Зі сцени не прозвучало жодної згадки про Україну чи українців, натомість був наратив про “путінську війну”.