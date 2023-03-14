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Победителя Оскара 2023 прооперировали сразу после награждения: подробности инцидента

14 марта 2023, 18:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ерік Сайндон
Источник: Getty Images

Одного из членов съемочной команды Аватар: Путь воды прооперировали сразу после выхода  на сцену Оскара 2023. Речь идет о старшем супервайзере визуальных эффектов — Эрик Саиндона был срочно доставлен в больницу после победы.

Картина Кэмерона получила награду в номинации Лучшие визуальные эффекты, и на протяжении всего дня Саиндон испытывал сильную головную боль. Эксперта по спецэффектам отправили в больницу — нужно было удалять аппендицит и камни в почках. Однако, Эрик  все же решил посетить Оскар, и даже выйти на сцену под обезболивающем.

После получения награды он вернулся в больницу — врачи также смогли обнаружить разрыв тонкой кишки и сделали ему операцию. Сейчас он восстанавливается.

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Это первый Оскар Эрика, но он может похвастаться внушительным резюме — работал над визуальными эффектами в первой части Аватар, Зеленый рыцарь, Алита Боевой ангел, Ночь в музее и Люди Икс: Последний рубеж. Всего он был номинирован на Оскар трижды.

Впрочем, на церемонии награждения не обошлось и без скандалов — Оскар вручили фильму Навальный. Это документальная  картина из РФ об оппозиционном политике Алексее Навальном. Со сцены не прозвучало ни одного упоминания об Украине или украинцах, зато был нарратив о “путинской войне”.

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