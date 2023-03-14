Тім Круз не прийшов на церемонію нагородження Оскар 2023, щоб уникнути зустрічі зі своєю колишньою дружиною Ніколь Кідман. При цьому, його фільм Топ Ган: Меверік був номінований одразу в 6 категоріях.

Про це заявили джерело, знайоме з актором.

– Том не був там, тому що прийшла Ніколь – актор не хотів випадкової зустрічі, – запевняє інсайдер.

Утім, інші знайомі Круза заявили, що відсутність на Оскарі не була пов’язана з особистими проблемами – все через щільний графік і розклад.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що шлюб Тома і Ніколь тривав 11 років – з 1990 року вони всиновили двох дітей – Ізабеллу і Коннора. Діти є членами Церкви саєнтології, як і сам Круз.

Що стосується розлучення, то на нього подав актор 2001 року через розбіжності в родині. Багато шанувальників вважають, що це сталося через відмову Кідман підтримати релігійні погляди коханого.

Втім, Ніколь з’явилася на церемонії нагородження Оскар у компанії свого чоловіка – 55-річного музиканта Кіта Урбана.

Відсутність актора на заході точно не через невпевненість у собі – щоб підтримати свій фільм у прокаті, Круз стрибнув зі скелі на мотоциклі. Том завжди виконує небезпечні трюки самостійно.