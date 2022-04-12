Український рок-гурт The Hardkiss представив кліп на пісню Як ти?. Пісня присвячена повномасштабному вторгненню Росії в Україну з 24 лютого.

У кліпі фронтвумен гурту Юлія Саніна стоїть у порожній кімнаті у білому одязі та співає про війну в Україні. Співачка розповідає про те, що українці не просили рятувати їх кулями, і ті, хто прийшов на нашу землю, тут і поляжуть.

Пісня також присвячена найближчим людям, про яких кожен із нас турбується у цей час.

– Як ти? — нове я люблю тебе. Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше пережити ці емоції, потрібно викричати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію… А поки що — Як ти? – розповіла Саніна.