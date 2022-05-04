Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) рассказал о коллегах из России.

Артист отметил, что с начала полномасштабной войны активно распространял все трагические новости, которые происходили и продолжают происходить в нашей стране. Он подчеркнул, что к нему не обращались роccийские музыкальные деятели, однако много обычных людей из РФ отписалось.

— Это не очень позитивные комментарии и сообщения. Сейчас я их даже не читаю, не обращаю внимания. Первые дни я пытался еще их переубедить, сейчас, вот сколько времени проходит, я больше понимаю, что это становится все сложнее, — рассказал Алексеев.

Сейчас артист занимается волонтерской деятельностью и находится на польской границе. Говорит, пытаются помочь всем, кто в этом нуждается.

— Когда мы только начинали, то ездили локально и помагали переселенцам, которые оказывались недалеко от нас. Потом мы начали ездить дальше… В Киевской области поехали в Бучу, Гостомель… Также пытаемся помогать нашим защитникам, — отметил Никита.

Фото: Никита Алексеев