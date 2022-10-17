Творці серіалу Корона про життя принцеси Діани нарвались на критику через знімання проєкту. Режисер хоче показати трагічний інцидент у Парижі, в якому загинула принцеса понад 25 років тому.

За заявою закордонних ЗМІ, знімальна група серіалу побоюється, що межа перетнута. На додаток до цього суспільство критикує весь проєкт загалом, звинувачуючи у байдужості на тлі недавньої смерті королеви Єлизавети II.

Творців корони також просять не випускати деяких сцен – наприклад, деякі епізоди торкнуться роману принца Філіпа. Останньою краплею стало бажання зняти сцену трагедії у Парижі, через яку Діана загинула.

Зараз дивляться

– Повернення до Парижа та показ останніх днів та годин життя Діани у драмі здається дуже недоречним. Деякі знімальні групи відмовляються від роботи. Шоу завжди намагалося якомога делікатніше показати вигадану версію королівської історії, але зараз дотримуватись цього балансу вкрай важко, – заявили інсайдери.

У Netflix вже відреагували на реакцію публіки та запевнили, що сцену ДТП авто принцеси Діани не пускатимуть в ефір.

Раніше серіал Корона критикували за образливе відображення Чарльза ІІІ, який критикує свою матір Єлизавету ІІ. У проєкт він заявляє, що монарх була надто старою для правління та відірваною від реальності.

Після цього представники драми заявили, що це вигадана ситуація, яка нічого не має спільного із реальністю.

Втім, не лише Netflix зіткнувся з критикою через висвітлення життя королівської родини – раніше принц Гаррі та Меган Маркл хочуть відредагувати свій власний серіал – вони хочуть прибрати шпильки на адресу короля Чарльза III та принца Вільяма.