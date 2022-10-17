Создатели сериала Корона о жизни принцессы Дианы нарвались на критику из-за съемок проекта. Режиссер хочет отобразить трагический инцидент в Париже, в котором погибла принцесса более 25 лет назад.

По заявлению зарубежных СМИ, съемочная группа сериала опасается, что черта пересечена. В добавок к этому общество критикует весь проект в целом, обвиняя в бесчувственности на фоне недавней смерти королевы Елизаветы II.

Создателей Короны также просят не выпускать некоторые сцены — к примеру, некоторые эпизоды коснутся романа принца Филиппа. Последней каплей стало желание снять сцену трагедии в Париже, из-за которой Диана погибла.

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— Возвращение в Париж и показ последних дней и часов жизни Дианы в драме кажется очень неуместным. Некоторые члены съемочной группы отказываются от работы. Шоу всегда пыталось как можно деликатнее показать вымышленную версию королевской истории, но сейчас соблюдать этот баланс крайне тяжело, — заявили инсайдеры.

В Netflix уже отреагировали на реакцию публики, и заверили, что сцену ДТП авто принцессы Дианы не будут пускать в эфир.

Ранее сериал Корона критиковали за оскорбительное отображение Чарльза III, который критикует свою мать Елизавету II. В проекте он заявляет, что монарх была слишком старой для правления и оторванной от реальности.

После этого представители драмы заявили, что это вымышленная ситуация, которая ничего не имеет общего с реальностью.

Впрочем, не только Netflix столкнулся с критикой из-за высветления жизни королевской семьи — ранее принц Гарри и Меган Маркл хотели отредактировать свой собственный сериал — они хотят убрать колкости в адрес короля Чарльза III и принца Уильяма.