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Влад Яма ответил хейтерам за фото в стиле спасателя Малибу

5 февраля 2023, 12:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Влад Яма

Хореограф Влад Яма ответил хейтрам, которые осудили его за фото с Майами. На снимке танцовщик предстал в образе спасателя.

В Instagram Яма обнародовал кадр, под которым рассказал о лотах с ним — поздравления, общий прямой эфир, занятие танцами, встреча и многое другое. Часть полученных денег из них хореограф планирует передать на ВСУ.

Не все подписчики Влада оценили такой поступок, а потому принялись критиковать хореографа, который уехал из Украины во время полномасштабной войны.

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  • Не вижу никакой весомой причины, которая позволила вам уехать и кичиться снимками из США, ждем на Родине по закону.
  • Вернуться в Украину не планируете?
  • Харьков рад за вас!
  • Встречу можно в Майами организовать?
  • Почему наши мужчины остались защищать Родину, а эти индивиды нежатся под мирным небом, — пишут пользователи сети.

Обычно хореограф не реагировал на хейт, однако сейчас решил ответить, подчеркнув, что никому ничего не собирается доказывать.

— Да, ситуация экстремальная, каждый имеет право на свое мнение.  Но я не вижу смысла кому-то доказывать, есть дела поважнее. Люблю вас, — написал Влад.

Влад Яма ответил на хейт

Вступилась за него и жена Лилия, отметив, что никто не имеет права осуждать.

— Никто не имеет права осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы вас не судили. Никто не знает обстоятельства каждого, — отметила она.

Напомним, что в первый день полномасштабной войны Влад Яма с женой и сыном уехал из Украины в Америку.

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Фото: Влад Яма

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