Хореограф Влад Яма ответил хейтрам, которые осудили его за фото с Майами. На снимке танцовщик предстал в образе спасателя.

В Instagram Яма обнародовал кадр, под которым рассказал о лотах с ним — поздравления, общий прямой эфир, занятие танцами, встреча и многое другое. Часть полученных денег из них хореограф планирует передать на ВСУ.

Не все подписчики Влада оценили такой поступок, а потому принялись критиковать хореографа, который уехал из Украины во время полномасштабной войны.

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Не вижу никакой весомой причины, которая позволила вам уехать и кичиться снимками из США, ждем на Родине по закону.

Вернуться в Украину не планируете?

Харьков рад за вас!

Встречу можно в Майами организовать?

Почему наши мужчины остались защищать Родину, а эти индивиды нежатся под мирным небом, — пишут пользователи сети.

Обычно хореограф не реагировал на хейт, однако сейчас решил ответить, подчеркнув, что никому ничего не собирается доказывать.

— Да, ситуация экстремальная, каждый имеет право на свое мнение. Но я не вижу смысла кому-то доказывать, есть дела поважнее. Люблю вас, — написал Влад.

Вступилась за него и жена Лилия, отметив, что никто не имеет права осуждать.

— Никто не имеет права осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы вас не судили. Никто не знает обстоятельства каждого, — отметила она.

Напомним, что в первый день полномасштабной войны Влад Яма с женой и сыном уехал из Украины в Америку.

Фото: Влад Яма