Музичний продюсер Потап звернувся до своїх шанувальників із новими думками. В Instagram він розповів, що повертається додому, і розкрив, де був.

Так, продюсер опублікував знімок, під яким написав, що пливе між концертами і повертається додому. Схоже, артист бере участь у благодійних заходах. Досі невідомо, в Україні такі концерти відбуваються, чи ні.

Та й поняття додому можна сприйняти по-різному. Потап міг мати на увазі Україну або Київ.

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Користувачі мережі почали запитувати, де саме він був – конкретних локацій Олексій так і не розповів.

– Головне, що я робив і для кого, а оскільки я роблю свою добрі справи “в тиху”, то й не треба воно вам, – відповів Потап.

Іншому користувачеві Instagram продюсер відповів менш привітно і розповів, чому повертається додому.

– Гроші передамо, сина побачу, до хлопців заїду, а ви коли до нас? – заявив музикант.

Нагадаємо, що нещодавно Потап перепросив за свої неоднозначні відео в соцмережах. У роликах він виконує реп про українців за кордоном і навіть встиг заспівати під душем.