Музыкальный продюсер Потап обратился к своим поклонникам с новыми мыслями. В Instagram он рассказал, что возвращается домой, и раскрыл, где был.

Так, продюсер опубликовал снимок, а под ним написал, что плывет между концертами и возвращается домой. Похоже, артист принимает участие в благотворительных мероприятиях. До сих пор неизвестно, в Украине такие концерты происходят, или нет.

Да и понятие домой можно воспринять по-разному. Потап мог иметь в виду Украину или Киев.

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Пользователи сети начали спрашивать, где именно он был — конкретных локаций Алексей так и не рассказал.

— Главное, что я делал и для кого, а так как я делаю свою добрые дела “в тихую” то и не надо оно вам, — ответил Потап.

Другому пользователю Instagram продюсер ответил менее приветно и рассказал, почему возвращается домой.

— Деньги передадим, сына увижу, к ребятам заеду, а вы когда к нам? — заявил музыкант.

Напомним, что недавно Потап извинился за свои неоднозначные видео в соцсетях. В роликах он исполняет рэп об украинцах за границей и даже успел спеть под душем.