Перед вами серійний вбивця: Оксана Забужко про Путіна, гібридну війну РФ та Захід

Відома українська письменниця та поетеса Оксана Забужко переконана, що світ не повинен реагувати на великий блеф від президента РФ Володимира Путіна.

Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

Вона зазначила, що не бачить паніки серед українців, про яку пишуть у мережі.

– Я загалом паніки, як такої, не бачу. Насамперед нинішня ситуація дуже різниться, знаєте, це такий віртуальний страх. Паніка може бути у тих, повз кого пройшов 2014 рік. Ті, хто пам’ятає, яким був 14-й рік, от вони так. Як в інтернеті пішов мемчик: Зберігайте спокій і чистість зброю, от вони зберігають спокій і чистять зброю, вони продовжують жити своїм життям, займатися своїми справами, – наголосила письменниця.

Вона додала, що життя триває. У Києві люди ходять у ресторани, займаються своїми справами, працюють.

– Я розумію, що вся ця ситуація – це накручування, істерія, нагнітання. Я розумію, які інформаційні цілі це переслідує. Я розумію, що воно потрапляє у модель певних кагебістських дезінформаційних операцій ще старого радянського стилю. Я вмію пізнавати ці речі, я досить довго живу на цьому світі. Я розумію, для чого це і що за цим, – зауважила Забужко.

Для тих, хто не знає, Оксана Забужко народилася 19 вересня 1960 року в місті Луцьку, у родині шістдесятників. Її батько Стефан Забужко був літературним критиком, перекладачем та педагогом. У сталінські часи був репресований. Він відбував заслання в Забайкальському краї.

– От що таке великий блеф? Як його влаштувати? Щоб домогтися своїх цілей! І я бачу, як цих цілей, зрештою, Путін і досягає. Ось ця ізоляція, ці скасування, удари по банках, фірмах – це удари по економіці. І удари ці здійснюються руками наших західних переляканих партнерів. Себто він (Путін. – Ред.) не мусить у це інвестувати сам, – додала письменниця.

Вона заявила, що не заздрить людям, яким доводиться все це аналізувати з професійних міркувань.

– Так неприємно аналізувати це лайно, я перепрошую. Співчуваю людям, які мусять аналізувати це з професійних міркувань. Але я розумію, що таке блеф. Розумію, що це частина гібридної війни. Відповідно, мій внутрішній спокій не награний, моя відсутність паніки – теж, – констатувала Забужко.

За її словами, завжди залишається 1% здогадок про те, що наш опонент трохи божевільний (а може, і не трохи).

– Але хоч би що там було, ти завжди даєш якийсь 1% на те, що вони крейзі. Хоча ти і розумієш, що це абсолютно не по ролі. Ти розумієш, що їхня тактика гопників, які пруть, поки їм дозволяють. Це кримінальна психологія, я знаю її, тому це досить легко вирахувати! Вони не здатні до переговорів, – наголосила Оксана Забужко.

Вона додала, що головна помилка західних країн – у тому, що вони намагаються вмовити РФ.

– Це помилка Заходу, про яку вже зараз пишуть. Ось це і є помилка західної дипломатії: переговори, домовленості та інше. Нічого подібного! Це (Росія. – Ред.) кримінальна терористична держава та кримінальна психологія, де можна працювати лише недзеркально та нестандартно! – заявила письменниця.

Письменниця також не стала заперечувати вірогідність, що нашому опоненту захочеться всіх підірвати, бо адекватність – не сильний бік Росії.

– Вони ж “торохнуті” на голову. Може, їм дійсно захочеться з криком усіх підірвати, і себе в тому числі. Певний елемент ймовірності, так це соціопатичний розум, саме тому, що це божевільний з гранатою, якому психолог постійно має казати: Тихо, тихо, тихо. А в цей час ззаду має хтось підійти і ту гранату з рук висмикнути, – пояснила Забужко.

Оксані Забужко одне з британських ЗМІ пропонувало взяти участь у дискусії на тему: Чи не варто Україні ухвалити статус нейтралітету?

– Це модний ніби тренд, який вкинув Путін. От він ніби диктує порядок денний, що от його вимога – відкотити на 1997 рік. І буцімто він розгніваний з приводу того, що ніби Україна збирається в НАТО. В Україні це в Конституції записано. А тут зненацька ніби-то він розлютився, і на Заході з’являються йолопи, які ніби весь цей час проспали, і для яких 2014 рік був не роком початку оцієї самої нової Світової війни, а якоюсь там українською кризою, – зазначила письменниця.

Вона додала, що західні країни не бачать повної картини, а лише те, що у них під носом.